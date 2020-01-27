انطلاق مسابقة ” أشبال ريالي ” بمدارس عسير

المناطق - أبها

أبلغت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، مدارس المنطقة ، بآلية تنفيذ مسابقة ” أشبال ريالي للوعي المالي ” لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، والتي تنفذ بالتعاون مع مجموعة ” سدكو ” القابضة، وتهدف إلى إكساب الطلاب المهارات المالية اللازمة وبناء جيل واع ماليا، ونشر ثقافة الادخار وريادة الأعمال للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار منسق البرنامج بتعليم المنطقة سعيد عبادي ، إلى أن المسابقة إلكترونية تسعى لتعزيز المهارات الحياتية المالية وتوعية وتثقيف الطلاب والطالبات تجاه الادخار والوعي المالي والميزانية الشخصية ،مبينا أنها تسير في أربعة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى بالتسجيل في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك https://win.riyali.com من الرابع والعشرين من جمادى الأولى وحتى الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة ،يليها مرحلة التوعية والتثقيف المالي من الخامس عشر من جمادى الآخرة إلى السادس والعشرين من الشهر ذاته ، يلي ذلك مرحلة تحدي ريالي والتي تبدأ من التاسع والعشرين من جمادى الآخرة وحتى السابع عشر من شهر رجب المقبل ، فيما تختتم المسابقة بمرحلة التصويت من الخامس من شهر شعبان وحتى الثالث والعشرين من الشهر نفسه ، إضافة إلى تكريم الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات والمدارس المشاركة بشهادات تقدير وجوائز مالية.