كلية التربية بجامعة الملك خالد تهيئ طلابها للتدريب الميداني

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية مؤخرًا لقاءً مع طلاب التربية الميدانية، وذلك بهدف تهيئة الطلاب للتدريب الميداني مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ.

وفي بداية اللقاء تم التأكيد على أهمية التدريب الميداني وأهمية حسن تمثيل الجامعة، إضافة إلى تزويد الميدان بكل جديد، والاستفادة من الخبرات الموجودة في المدارس، والتأكيد على أهمية التواصل مع مشرفي التدريب، والتأكيد على أهمية المحافظة على الدوام، والاستفادة من عملية التدريب لفصل دراسي كامل، لتحقيق النمو المهني الشامل، وفهم كافة أعمال المدرسة والحرص على بناء ملف الإنجاز ليعين المتدرب في حياته العملية القادمة.

وشمل اللقاء شرح آليات توزيع الطلاب على المدارس التي تتم بشكل آلي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وكيفية الحصول على خطابات التوجيه من الموقع، إضافة إلى أهمية سرعة المباشرة والرفع بها من مقر مدارسهم على موقع الجامعة، وكذلك التقويم ومصادره، وزيارة مشرفي الكلية للمدارس للاطلاع على سير عملية التدريب