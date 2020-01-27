فرع وزارة النقل بتبوك والمركز الوطني لسلامة الطرق ينظمان ورشة بعنوان “السلامة على الطرق”

المناطق - تبوك

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك نظم فرع وزارة النقل بالمنطقة اليوم ورشة عمل بعنوان “السلامة على الطرق” بالتعاون مع المركز الوطني لسلامة الطرق بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة وذلك في فندق هوليدي إن بتبوك.

وفي بداية الورشة ألقى مدير فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان الحويطي كلمة أوضح فيها أن وزارة النقل عملت مع شركائها على رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق من خلال تنفيذ العديد من مشاريع ومبادرات السلامة التي أسهمت في خفض نسبة الوفيات على الطرق من ۲۳ حالة وفاة خلال عام ۲۰۱۷ إلى ۱۸ حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة خلال عام ۲۰۱۹م وحصول المملكة على المركز الأول عالميا في مؤشر ربط الطرق وفقا لتقرير التنافسية العالمي (GCR ) بفضل التوجيهات السديدة والدعم السخي الذي يحظى بها قطاع النقل من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة مستمرة من معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وأفاد المهندس الحويطي أن قطاع النقل بمنطقة تبوك نال نصيب وافر من هذه الإنجازات بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ودعم سموه المتواصل بمختلف أشكاله وفي شتى المجالات مشيراً إلى أن هذه الورشة ستستعرض واقع ومستوى السلامة على طرق المنطقة أسوة بغيرها من مناطق المملكة، تحقيقا لإحدى مبادرات رؤية المملكة ۲۰۳۰م مبيناً أن الورشة تهدف إلى تعزيز التوعية المرورية لدى مستخدمي الطرق ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية عن السلامة على الطرق و دور التقنيات الذكية في تحسين مستوى السلامة بالإضافة إلى استعراض مبادرات السلامة في المنطقة.

ثم استعرض المهندس يوسف العمار من المركز الوطني لسلامة الطرق رؤية المركز الوطني لسلامة الطرق في تمكين المملكة لتكون ضمن أقل 20 دولة في العالم في نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق متطرقا إلى الأهداف الاستراتيجية للمركز الذي انطلقت أعماله في شهر أكتوبر لعام 2018م ودور المركز في تحسين مستويات سلامة الطرق من خلال برامج ومشاريع لربط المؤسسات الحكومية بقيادة مركزية تعنى بسلامة الطرق بالإضافة إلى رفع مستوى مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالطرق مشيراً في ختام حديثة إلى أهم مبادرات وبرامج المركز ومنها مشروع مرصد البيانات ومختبر السلامة وبرنامج تحقيق الحوادث بالإضافة الى البرامج التدريبية وورش العمل والدعم الفني والحملات التوعوية والترخيص المهني لمهندسي سلامة الطرق وبرنامج عضوية المركز.

فيما قدم المهندس سامي الجهني من فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك عرضا عن إنجازات الفرع والمشاريع الجارية لرفع مستوى السلامة على طرق منطقة تبوك ووسائل السلامة التي تم تنفيذها كما شمل العرض إحصائيات عن الحوادث والوفيات والإصابات لعامي 2018 و2019م في المنطقة حيث انخفضت عدد الحوادث لعام 2019م بنسبة 29% لتصل الى 569 حادثا كما سجلت أعداد الوفيات انخفاض بنسبة 37.4% لتصل إلى 67 وفاة مقارنة بالعام الماضي والذي وصلت فيه عدد الوفيات إلى 107 وفيات كما انخفضت نسبة الإصابات الناتجة عن الحوادث لتصل إلى 470 إصابة مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت فيه أكثر من 760 إصابة.

عقب ذلك انطلقت أولى جلسات الورشة بورقة عمل بعنوان ” تعزيز التوعية المرورية لمستخدمي الطرق” والتي تناولت دور الحملات التوعوية في تعزيز السلامة المرورية، وفي الجلسة الثانية قدمت ورقة عمل بعنوان ” دور التقنيات الذكية في تحسين مستوى السلامة ” والتي تناولت أنظمة النقل الذكي والحواجز الواقية ونظام فحص الإطارات، في حين تناولت الجلسة الثالثة التحكم المروري والقائمة المرجعية.

وفي الفترة الثانية من الورشة قدمت أوراق عمل في ” تدقيق إجراءات السلامة ” و “سرعة استجابة الجهات المعنية للطوارئ”, واختتمت الفترة الثانية بجلسة حوارية.

وفي الختام كرّم وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية القائمين على الورشة والرعاة والداعمين.

يذكر أن فريق المركز الوطني لسلامة الطرق قام أمس , بجولة على طرق مدينة تبوك للاطلاع على المواقع التي تحتاج إلى رفع السلامة المرورية عليها ، وبدأ الفريق عمله بالوقوف على طريقي الملك فيصل الدائري وكذلك طريق تبوك – المدينة المنورة لمناقشة الملاحظات الفنية المتعلقة بالسلامة على هذه الطرق, وقد نوقشت هذه الملاحظات ليتم وضع التوصيات اللازمة من قبل المختصين بالمركز الوطني لسلامة الطرق.