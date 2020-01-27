باب مفتاحه بيدك .. “ملتقى #بيبان_الرياض” ينطلق الأربعاء لدعم رواد الأعمال

المناطق - الرياض

تنطلق يوم الأربعاء 29 يناير وعلى مدى أربعة أيام، فعاليات ملتقى بيبان الرياض 2020 لـخدمة ودعم قطاع ريادة الأعمال بالمملكة.

ويأتي دور ملتقى بيبان الرياض واضحاً في وضع الأسس الرئيسة لتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، ويُحفز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، لفتح كل بابٍ إجرائي وإلهامي أمام الشباب والشابات.

ومن المتوقع أن يستقطب ملتقى بيبان الرياض، الذي تطلقه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2020 ولمدة 4 أيام في واجهة الرياض، 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والمُمكّنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع كفاءاتهم الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الأساسية التي تمكن المنشآت من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح.

وتتوزع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بين أبواب الملتقى لتقديم خدماتهم ومبادراتهم الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدرباً ومدربة، لدعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال من خلال مساعدة الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومساعدتهم لمعرفة أدوات بناء مشروع تجاري ناجح، ورفع أداء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وتتنوع مواضيع البرامج التدريبية وورش العمل خلال ملتقى بيبان لتلبي حاجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومن أبرزها سلاسل الإمداد، وعقود الموارد البشرية، وأساسيات برمجة التطبيقات، ودراسة السوق، أساسيات المحاسبة للمشاريع، والتخطيط الإستراتيجي، وعقود الامتياز التجاري، وتصميم الهوية والعلامة التجارية، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية الأخرى والتي استفاد منها أكثر زوار الملتقى من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في التجارة الإلكترونية.

ويتضمن الملتقى جلسات إرشادية يومية بوجود خبراء استشاريين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية لتقديم المشورة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجلسات إرشادية لرفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النصح والتوجيه للمبادرين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعياً لتطور الأفراد والمنشآت وتقليل المخاطر المرتبطة بريادة الأعمال.

ويمكن للراغبين التسجيل المجاني في الملتقى عبر الرابط: biban.monshaat.gov.sa، الذي سيشهد انضمام باب الابتكار الهادف إلى تبني حلول ابتكاريه وضخ المزيد من المشاريع الابتكارين داخل الاقتصاد الوطني.