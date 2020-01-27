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بلدية أملج تكثف جولاتها الرقابية على مطاعم المحافظة

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بلدية أملج تكثف جولاتها الرقابية على مطاعم المحافظة

بلدية أملج تكثف جولاتها الرقابية على مطاعم المحافظة
http://almnatiq.net/?p=825358
أملج - فايز السميري
كثفت بلدية محافظة أملج اليوم, جولاتها الرقابية الميدانية المفاجئة على مطاعم المحافظة, وذلك للتأكد من سلامة المعروض حفاظًاً على الصحة العامة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي ، أن البلدية ممثلة بقسم صحة البيئة تأكدت خلال جولتها من توفر اشتراطات السلامة الصحية والتصاريح النظامية، مفيدًا أنه جرى مصادرة الأطعمة والخضراوات والمواد الغذائية الغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وأخرى منتهية الصلاحية، فيما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.
من جهته أكد مدير إدارة الخدمات بالبلدية الدكتور لؤي محمد المطوع ، أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة خاصة على المطاعم, إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية على مدار الساعة، بهدف المتابعة المستمرة لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطعمة التي تقدم للمستهلكين ، مطالباً الجميع بالإبلاغ فوراً عند وجود ملاحظات من خلال الاتصال برقم البلاغات 940 أو رقم واتس آب البلدية 0554020155 وحساب البلدية بتويتر .

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