اجتماع تنسيقي بين حاضنة نكون مع التدريب التقني والمهني بعسير

المناطق - أبها

عقدت أول حاضنة اعمال خاصة في منطقة عسير لقاءها التنسيقي الأول مع الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة وذلك بحضور نائب المدير العام لإدارة التدريب التقني والمهني بعسير الدكتور احمد ال مريع وفريق من حاضنة نكون وتم خلال اللقاء التعريف بإدارة التدريب التقني والمهني ومهام الإدارة الإشراقية على الكليات والمعاهد التقنية .

• من ناحية أخرى تم التعريف بحاضنة نكون من قبل مدير الحاضنة المهندس فيصل القرني والأعضاء فهد الشهري ومرام الشبيلي، وإبراز أهم مهام أعضاء الإدارة، كما تم شرح البرامج المقررة في حاضنة نكون ومدة تهيئة المحتضن من 6 أشهر إلى سنة للدخول في سوق العمل وقد إتفق على تقديم الندوات والفعاليات وشرح برامج الحاضنة “نكون ” في قطاعات الإدارة في أنحاء المنطقة مستقبلا ، وذلك للاستفادة من أعضاء المؤسسة لتقديم الاستشارات في مجالات مخصصة في حاضنة نكون، والترتيب مع إدارة التنسيق من أعضاء المؤسسة لتقديم الاستشارات في مجالات مخصصة في الحاضنة والترتيب مع إدارة التنسيق الوظيفي في جميع منشآت الإدارة العامة للتدريب في الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار عقد لقاءً مع مدير برنامج ريادة لتبادل الخبرات والاجتماع مع وكلاء الكليات لشؤون المتدربين لشرح برنامج الحاضنة والتنسيق لإمكانية دعوة الحاضنة لاحتفالات التخرج الطلابية مستقبلا لتوجيه الطلاب إلى قطاع الاستثمار وخاصة أصحاب التخصصات المهنية وكذلك حضور ملتقى التوظيف الذي تشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

• واختتم اللقاء بالاتفاق على تبادل المبادرات والفعاليات من خلال التنسيق بين الطرفين لتقديم برامج مميزة تعمل على تطوير خبرات شباب وشابات الاعمال في منطقة عسير ودعم توجههم للاستثمار المبني على دراسة ووعي .