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الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعتمد كتيب اللجنة السعودية لقائمة العناصر المحظورة 2020 كمرجع رئيس

الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعتمد كتيب اللجنة السعودية لقائمة العناصر المحظورة 2020 كمرجع رئيس
http://almnatiq.net/?p=825387
المناطق_الرياض

اعتمدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA قائمة العناصر والطرق المحظورة رياضياً للعام 2020م الذي أصدرته اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات باللغة العربية الذي تم العمل به من 1/1/2020م حتى 31/12/2020 م كمرجع رئيسي على موقع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات www.wada-ama.org
من جانبه أكد المدير التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد أن هذا الاعتماد يأتي للمرة السابعة على التوالي كمرجع وحيد للغة العربية وهو نجاح يدعو اللجنة إلى الاستمرار في تقديم المزيد من العمل الكبير الذي تنتهجه في محاورها الرئيسة من (كشف و توعية و تدريب).
يذكر أن اللجنة قامت بتوزيع ما يقارب 3000 كتيب لـ 263 جهة رياضية شملت (الأندية والاتحادات واللجان الرياضية) وتؤكد اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات استمرار تعاملها مع جميع أطياف المجتمع الرياضي بالحفاظ على صحة الرياضيين وتكريس مبدأ الرياضة الشريفة.

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