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حركة طالبان الأفغانية تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة تحمل جنودًا وضباطًا أمريكيين ومقتل كل من كانوا على متنها

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حركة طالبان الأفغانية تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة تحمل جنودًا وضباطًا أمريكيين ومقتل كل من كانوا على متنها

حركة طالبان الأفغانية تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة تحمل جنودًا وضباطًا أمريكيين ومقتل كل من كانوا على متنها
http://almnatiq.net/?p=825400

أعلنت حركة طالبان الأفغانية،اليوم الإثنين، إنها أسقطت طائرة تحمل جنودا أمريكيين في ولاية غزني، وسط البلاد، ومقتل كل من كانوا على متنها، ومن بينهم ضباط أمريكيين كبار.

وكانت شركة طيران “أريانا” الأفغانية نفت التقارير التي تحدثت عن تحطم طائرة تابعة لها.

وقال مصدر مطلع لوكالة “نوفوستي” الروسية، إن الطائرة تحطمت في منطقة “ديه ياك”، ولا توجد معلومات عن مصير 110 شخصا كانوا على متنها.

كما نقلت وكالة “طلوع نيوز” الأفغانية عن مصدر قوله، إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة “طالبان”.

وصرح متحدث باسم الحكومة الأفغانية، بأن “تحطم الطائرة أسفر عن مقتل بعض الأشخاص، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الضحايا حتى الساعة”.

من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابل، تحطمت لأسباب مجهولة.

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