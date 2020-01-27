  الأمير سعود بن نايف يلتقي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.

ونوه سموه بما أولته الدولة –رعاها الله- من دعمٍ واهتمام للفئات الضمانية، وحرصها على نقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج، عبر برامج للتنمية والتمكين، واستثمار طاقاتهم وعطاءهم في البناء والتنمية، مشيراً سموه إلى ضرورة توسيع أثر القطاع غير الربحي، والحرص على مواكبته لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن الفرص كبيرة أمام القطاع ليكون مساهماً في تحقيق الرؤية، منوهاً بالدعم السخي الذي يلقاه القطاع، مؤكداً سموه على أهمية توسيع برامج التمكين، والحرص على استدامة الأثر.

من جهته عبر معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه، وتوجيهاته بخدمة المستفيدين ولاسيما الفئات الضمانية، مبيناً أن الوزارة تعمل بكل الجهد من أجل تمكين قطاع التنمية، لتواكب مع متطلبات رؤية المملكة 2030.