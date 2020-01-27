فيديو متداول – أب يقفز أسفل عجلات قطار لإنقاذ ابنته: «خرجا بدون خدش»

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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يحتضن فتاة محاولًا تجنيبها عجلات قطار يسير بسرعة كبيرة.

وقال متداولو مقطع الفيديو- لم يتسن التأكد من صحته وملابسات تصويره- إن الواقعة تخص أبا وابنته، لافتين إلى أنه فور سقوط الفتاة من على الرصيف، قفز الأب ليحتضنها بعيدًا عن عجلات القطار بمحازاة الرصيف.

وذكر حساب يحمل اسم أحمد ممدوح، أن الواقعة حدثت في محطة الإسماعيلية.

ويظهر خلال الفيديو مواطنون يرددون «استر يارب»، داعين أن يحفظ الله الفتاة ووالدها، فيما تعالت صيحات آخرين تطالب الأب بعدم التحرك خوفًا من إطاحة القطار بهما.