بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب

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طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إيران بإطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين المحتجرين لديها. وقال بومبيو في تصريح له: «على النظام الإيراني إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب».

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على ضررة إيقاف ما وصفه بحملة إرهاب الرهائن التي تمارسها طهران، مشيرا إلى أن إيران ما زالت تحتجز أميركيين أبرياء.

واختفى المواطن الأميركي روبرت ليفنسون خلال زيارة إلى جزيرة كيش الإيرانية عام 2007، بينما تم اعتقال وانغ في يوليو عام 2016، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، خلال إعداده بحثا عن سلالة القاجار، التي حكمت بلاد فارس من عام 1794 إلى عام 1925.