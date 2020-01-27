احدث الأخبار

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)
أبرز المواد
 تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟
أبرز المواد
 فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران
أبرز المواد
 بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة
أبرز المواد
 بدء مزاولة النشاط لـ 24 ساعة للمحال التجارية في مكة
أبرز المواد
 فيديو متداول – أب يقفز أسفل عجلات قطار لإنقاذ ابنته: «خرجا بدون خدش»
أبرز المواد
 مطار برلين الجديد يبحث عن 20 ألف شخص لاختبار التشغيل التجريبي
أبرز المواد
 خبراء عالميون يستعرضون فرص خريجي الجامعات السعودية في «مستقبل التقدم»
أبرز المواد
   الأمير سعود بن نايف يلتقي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 أول رد أمريكي على إعلان “طالبان” إسقاط طائرة تحمل جنودا وضباطا أمريكيين
أبرز المواد
 سياسة إيران للسيطرة على العراق تعتمد على صناعة الميليشيات ودعم أحزاب الفساد
أبرز المواد
تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)

أبرز المواد
تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

أبرز المواد
فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران

فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران

أبرز المواد
بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب

بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب

أبرز المواد

بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب

بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب
http://almnatiq.net/?p=825431
المناطق_الرياض

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إيران بإطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين المحتجرين لديها. وقال بومبيو في تصريح له: «على النظام الإيراني إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب».

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على ضررة إيقاف ما وصفه بحملة إرهاب الرهائن التي تمارسها طهران، مشيرا إلى أن إيران ما زالت تحتجز أميركيين أبرياء.

واختفى المواطن الأميركي روبرت ليفنسون خلال زيارة إلى جزيرة كيش الإيرانية عام 2007، بينما تم اعتقال وانغ في يوليو عام 2016، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، خلال إعداده بحثا عن سلالة القاجار، التي حكمت بلاد فارس من عام 1794 إلى عام 1925.

روابط ذات صلة

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)
تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟
فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران

فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*