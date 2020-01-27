احدث الأخبار

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)
أبرز المواد
 تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟
أبرز المواد
 فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران
أبرز المواد
 بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب
أبرز المواد
 رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يرأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة
أبرز المواد
 بدء مزاولة النشاط لـ 24 ساعة للمحال التجارية في مكة
أبرز المواد
 فيديو متداول – أب يقفز أسفل عجلات قطار لإنقاذ ابنته: «خرجا بدون خدش»
أبرز المواد
 مطار برلين الجديد يبحث عن 20 ألف شخص لاختبار التشغيل التجريبي
أبرز المواد
 خبراء عالميون يستعرضون فرص خريجي الجامعات السعودية في «مستقبل التقدم»
أبرز المواد
   الأمير سعود بن نايف يلتقي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية
أبرز المواد
 أول رد أمريكي على إعلان “طالبان” إسقاط طائرة تحمل جنودا وضباطا أمريكيين
أبرز المواد
 سياسة إيران للسيطرة على العراق تعتمد على صناعة الميليشيات ودعم أحزاب الفساد
أبرز المواد
تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)

أبرز المواد
تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

أبرز المواد
فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران

فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران

أبرز المواد
بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب

بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب

أبرز المواد

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)

تحالف دعم الشرعية في اليمن: انطلاق جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة)
http://almnatiq.net/?p=825432

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وإلحاقاً لما أعلن عنه سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ (14مايو 2018م) ستبدأ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في جسر الإخلاء الجوي (طائرات الرحمة ) من اليمن إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح العقيد المالكي أن هذه المبادرة الإنسانية من قيادة القوات المشتركة للتحالف تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية.

روابط ذات صلة

تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟
فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران

فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران
بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب

بومبيو: على إيران إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين والأجانب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*