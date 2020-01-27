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فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران

http://almnatiq.net/?p=825436
المناطق_الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نادر ، يوثق استقبال  الملك سعود بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، للزعيمين المصري والسوري في مطار الظهران   .

ووفقا للفيديو المتداول ظهر الملك سعود  وهو يستقبل الرئيس السوري الراحل  شكري القوتلي  والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ، في مطار الظهران ،   وكان في استقبالهم عدد من الأمراء من بينهم الملك سلمان بن عبد العزيز والملك فهد  ،  بالإضافة  إلى حشود كبيرة من المواطنين الذين رحبوا بقدوم الرئيسين المصري والسوري إلى المملكة ، ووفقا  للمتحدث في الفيديو ،كانت المناسبة قبل نحو 65 عاما  وبالتحديد في عام عام ١٣٧٦هـ – ١٩٥٦م.

 

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