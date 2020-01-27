فيديو نادر … الملك سعود يستقبل الرئيس جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي في مطار الظهران

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نادر ، يوثق استقبال الملك سعود بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” ، للزعيمين المصري والسوري في مطار الظهران .

ووفقا للفيديو المتداول ظهر الملك سعود وهو يستقبل الرئيس السوري الراحل شكري القوتلي والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ، في مطار الظهران ، وكان في استقبالهم عدد من الأمراء من بينهم الملك سلمان بن عبد العزيز والملك فهد ، بالإضافة إلى حشود كبيرة من المواطنين الذين رحبوا بقدوم الرئيسين المصري والسوري إلى المملكة ، ووفقا للمتحدث في الفيديو ،كانت المناسبة قبل نحو 65 عاما وبالتحديد في عام عام ١٣٧٦هـ – ١٩٥٦م.