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تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

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تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟

تطورات جديدة في قضية “قتيل فيلا نانسي”.. وما علاقة هيفاء ونجوى كرم؟
http://almnatiq.net/?p=825439
المناطق_الرياض

فجرت التحقيقات حول قضية محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت تفاصيل جديدة أوردتها الجهات المعنية بعد الاطلاع على “داتا الاتصالات” الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة الهاشم.

تتبع الداتا
وأكد الإعلامي اللبناني سعيد حريري، أن تتبع داتا الاتصالات أظهر كافة التفاصيل التي قام بها القتيل قبل وقوع الجريمة، سواء باتصالاته بالعيادة أو مدة المكالمات التي جرت، وذلك عبر حسابه الشخصي على “تويتر”.

وكشفت التحقيقات، تعقب القتيل لمنزلي الفنانتين اللبنانيتين هيفاء وهبي ونجوى كرم، واتضح ذلك من خلال رصد ما قام به من بحث عبر جهازه على الإنترنت، حيث بدأ البحث أولًا يوم 18 مارس 2019 عن تفاصيل منزل نانسي عجرم وزوجها وحياتهما ومقر عيادته وديانتهما، وأين تقضي يومي السبت والأحد، وفي يوم 20 أبريل 2019 بحث عن منزل ميريام كلينك في مصر.

منزل نانسي عجرم وجنسية زوجها
وأوضحت التحقيقات أن “الداتا” أبرزت أكثر كلمات وعناوين بحث القتيل على جهازه كانت مرتكزة على نانسي عجرم وكل ما يخصها واستضافتها للشيف بوراك في منزلها وجنسية زوجها، وأن القتيل بحث في الأول من يوليو 2019 عن منزل هيفاء وهبي الفخم في لبنان.

وتابعت التحقيقات إلى أنه في الـ 4 من سبتمبر 2019 بحث عن احتفال نانسي عجرم وزوجها بعيد زواجهما، إضافة إلى بحثه عن غرفة نومها ومنزل هيفاء وهبي مرة أخرى.

وأكدت التحقيقات، أنه في يوم 13 أكتوبر 2019، بحث عن منزل نجوى كرم وفخامته ودفء الديكور والرقي الذي يتميز به، إضافة إلى أن حصوله على أرقام عيادة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم من خلال بحثه على الإنترنت أيضًا.

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