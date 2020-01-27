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غرفة جدة تفتتح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع .. الأربعاء المقبل

http://almnatiq.net/?p=825445
المناطق_جدة
برعاية غرفة جدة افتتاح معرض العطور خلال العصور الدولي الرابع ومزاد البخور ودهن العود الأربعاء القادم بفندق الريتزكارلتون – جدة ،  والذي يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط  .
حيث سيبدأ المعرض استقبال زواره من يوم الأربعاء إلى السبت الموافق ٤ – ٧ جمادى الآخر  ١٤٤١هـ الموافق ٢٩ يناير – ١ فبراير ٢٠٢٠م ،  من الساعة ٤ عصراً إلى ١٢  مساءً لجميع فئات المجتمع مجاناً .
 بمشاركة ستة دول متخصصة في مجال العود و العطور و  العود ، و سيكون هُناك العديد من منتجات العود و البخور و العطور و البراندات الدولية  .
ويضم المعرض مزاداً دولياً على مستوى الشرق الأوسط للعود ، من مختلف الأصناف و الأحجام التي تتميز به أذواق مُحبي العود الطبيعي .
كما يُعد المعرض جامعاً إعلامياً للعديد من القنوات الفضائية و الإذاعية و الصحف الورقية و الإلكترونية و مواقع التواصل الإجتماعي محلياً و دولياً ، لِما لإهمية دور الإعلام في سطوع الإقتصاد السعودي دولياً و مواكباً لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ الإقتصادية .

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