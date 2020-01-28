الإعلان رسميا عن إعادة افتتاح مطار صنعاء

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عن الشروع في تسيير رحلات مباشرة لنقل مرضى الحالات المستعصية من صنعاء الى القاهرة وعمّان ابتداء من شهر فبراير ٢٠٢٠.

وقالت الوزارة في بيان لها ” ان هذه الخطوة الإنسانية تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية”.

وأعربت وزارة الخارجية عن الشكر للأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعاونها في تحقيق هذه الغاية.

وثمنت الوزارة الجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتسهيل تسيير هذه الرحلات.