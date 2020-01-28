شاهد.. إجابة “مدوية” للجبير على صحفية تركية سألته ماذا فعلتم تجاه اللاجئين في سوريا؟

المناطق - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن السعودية استقبلت نحو 2.4 مليون مواطن سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا، لافتا إلى حرص السعودية على معاملتهم على غرار مواطنيها فمنحتهم حقوق الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم.

وأضاف الجبير في رده على سؤال وجهته له صحفية تركية، أن السعودية لم تأوي اللاجئين السوريين في معسكرات أو خيم بل أعطتهم إقامات ليتمكن أبناؤهم من دخول المدارس وكذلك الاستفادة من الخدمات الطبية وكذلك فعلت مع اليمنيين.

وتابع :” نحن لا نضعهم أمام الكاميرات لأن هذه أخلاقنا وعاداتنا كما يفعل الآخرون وجيد أنك سألت هذا السؤال ليتسنى لنا تعريف الناس بهويتنا”.