البدء بتدريب المراقبين للتعداد السكاني بمحافظة الخرج والدلم

المناطق ـ الخرج

انطلق يوم أمس الأحد بمحافظة الخرج والدلم البرنامج التدريبي الخاص بمرحلة المراقبين المشاركين في أعمال التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية ” تعداد السعودية ٢٠٢٠ ” ، وسط حضور مميز وتفاعل من المراقبين المتدربين والذي وصل عددهم إلى قرابة ٢٣٠ متدرب .

وبدأت الدورة التدريبية التي أقيمت على المسرح الجامعي بكلية الطب في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج بكلمة نائب مشرف منطقة الرياض للتعداد العام للسكان والمساكن والذي أشار خلالها إلى أهمية التعداد السكاني والذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – عناية كبيرة لارتباطها بخطط التنمية و لأهمية توفير البيانات والمعلومات لمتخذ القرار في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، والتي ستكون قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية تستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلَّبُها برامج وخطط التنمية في المملكة .

يذكر أن عملية العد الفعلي ستبدأ بعد ليلة الإسناد الزمني لمشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت ” تعداد السعودية 2020 ” والتي تبقى عليه 50 يوما تقريبا إذ سيكون مساء الثلاثاء 17 مارس 2020 م وهو التاريخ المعتمد للإسناد الزمني لمختلف أعمال التعداد وبياناته ومعلوماته، وفقا لموافقة المقام السامي الكريم.

وتشهد المرحلة المقبلة عملية حصر و ترقيم المباني والوحدات العقارية وتسجيل البيانات الاوليه للاسر وذلك خلال 33 يوما تقريبا بدءا من الاثنين 3 فبراير 2020 م وحتى يوم الجمعة 6 مارس 2020 ، يليها انطلاق مرحلة العد الفعلي بدء من الثلاثاء 17 مارس، وحتى الاثنين 6 أبريل، ولمدة 20 يوما.

حيث سخرت الهيئه العامة للاحصاء كافة الجهود والامكانيات البشرية والتقنيه في تعداد السعودية ٢٠٢٠