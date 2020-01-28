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لأجل غير مسمى.. الصين تعطل الدراسة بسبب “كورونا”

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http://almnatiq.net/?p=825495
المناطق - وكالات

أرجأت السلطات الصينية، الثلاثاء، إلى أجل غير مسمى موعد استئناف الدروس في كل المدارس والجامعات في البلاد، وذلك في محاولة منها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ارتفعت حصيلته إلى 106 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

وأعلنت وزارة التعليم الصينية في تعميم على المؤسسات الدراسية أن موعد بدء فصل الربيع الدراسي في كل المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلاد سيحدد لاحقا، علما بأن التلامذة والطلاب في سائر أنحاء البلاد هم حاليا في إجازة بمناسبة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.

وجاء في البيان “يجب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تشرف عليها الوزارة تأجيل موعد بدء فصل الربيع”.

أما بالنسبة لتاريخ إعادة فتح دور الحضانة والمدارس والمؤسسات الثانوية “فسيتم تحديده من قبل السلطات التعليمية المحلية” بالاتفاق مع الحكومة المركزية، ما يعني تحديد كل حالة على حدة، بحسب التعميم.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أنها أصدرت تعليمات إلى مديري المدارس “بالطلب إلى التلامذة عدم الخروج وعدم التجمع وعدم تنظيم أنشطة مركزية أو المشاركة فيها”.

وكانت الصين أعلنت الاثنين أن عطلة رأس السنة التي بدأت في 24 الجاري وكان يفترض أن تنتهي في 30 منه تم تمديدها لغاية 2 فبراير وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم هذا الفيروس الوبائي الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي إلى 106 وفيات وأكثر من أربعة آلاف إصابة.

وقالت لجنة الصحة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى “فيروس كورونا المستجد 2019″، إن الفيروس حصد أرواح 24 شخصاً جديدا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيّات إلى 106، في حين انتقلت العدوى إلى 1291 شخصا آخر مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من أربعة آلاف حالة.

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