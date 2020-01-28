سفير المملكة لدى النيجر يشارك في مناسبة الذكرى الـ 40 لصندوق التضامن الأفريقي

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شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي بقصر المؤتمرات في العاصمة النيجرية نيامي، في حفل الافتتاح الرسمي للأنشطة التي تقام بمناسبة الذكرى الـ 40 لصندوق التضامن الأفريقي.

حضر الحفل كل من نائب رئيس البرلمان الوطني لغينا بيساو ووزير المالية لجمهورية تشاد ورؤساء المؤسسات الوطنية وممثلون ساميون للاتحاد الأفريقي وأعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء البنوك الإقليمية وغيرها والعديد من شركاء الصندوق، كما أقيمت على هامش الحفل ندوات تناولت موضوعات مختلفة تتعلق بالصندوق.

