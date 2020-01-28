احدث الأخبار

سفير المملكة لدى النيجر يشارك في مناسبة الذكرى الـ 40 لصندوق التضامن الأفريقي
أبرز المواد
 لأجل غير مسمى.. الصين تعطل الدراسة بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 تحت رعاية الأمير أحمد بن عبدالعزيز وبحضور الأمير فيصل بن بندر انطلاق ” مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع “
محليات
 سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل).. ورياح نشطة على وسط وشمال المملكة
أبرز المواد
 بيع 26 % من مساحات «الأراضي البيضاء» بعد فرض الرسوم .. تعادل 108 ملايين متر مربع
أبرز المواد
 أمريكا.. قرار جديد يستهدف الراغبين في “الإقامة الدائمة”
أبرز المواد
 لحوم من “خلايا الحيوانات”.. على موائد الطعام قريبا
أبرز المواد
 أزمة بين الاتحاد الإنجليزي وليفربول.. وكلوب يهدد
أبرز المواد
 لمواجهة “كورونا”.. ترامب يعرض على الصين “المساعدة”
أبرز المواد
 ابتكار مادة معدنية “تتعرق” لخفض حرارة الهاتف الذكي
أبرز المواد
 شاهد.. إجابة “مدوية” للجبير على صحفية تركية سألته ماذا فعلتم تجاه اللاجئين في سوريا؟
أبرز المواد
 تحديات الأمن الغذائي وإدارة المياه على طاولة وكلاء الزراعة والمياه بمجموعة العشرين
أبرز المواد
سفير المملكة لدى النيجر يشارك في مناسبة الذكرى الـ 40 لصندوق التضامن الأفريقي

سفير المملكة لدى النيجر يشارك في مناسبة الذكرى الـ 40 لصندوق التضامن الأفريقي

أبرز المواد
لأجل غير مسمى.. الصين تعطل الدراسة بسبب “كورونا”

لأجل غير مسمى.. الصين تعطل الدراسة بسبب “كورونا”

أبرز المواد
تحت رعاية الأمير أحمد بن عبدالعزيز وبحضور الأمير فيصل بن بندر انطلاق ” مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع “

تحت رعاية الأمير أحمد بن عبدالعزيز وبحضور الأمير فيصل بن بندر انطلاق ” مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع “

محليات
سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل).. ورياح نشطة على وسط وشمال المملكة

سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل).. ورياح نشطة على وسط وشمال المملكة

أبرز المواد

سفير المملكة لدى النيجر يشارك في مناسبة الذكرى الـ 40 لصندوق التضامن الأفريقي

سفير المملكة لدى النيجر يشارك في مناسبة الذكرى الـ 40 لصندوق التضامن الأفريقي
http://almnatiq.net/?p=825498
المناطق - واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي بن ناجي العلي بقصر المؤتمرات في العاصمة النيجرية نيامي، في حفل الافتتاح الرسمي للأنشطة التي تقام بمناسبة الذكرى الـ 40 لصندوق التضامن الأفريقي.
حضر الحفل كل من نائب رئيس البرلمان الوطني لغينا بيساو ووزير المالية لجمهورية تشاد ورؤساء المؤسسات الوطنية وممثلون ساميون للاتحاد الأفريقي وأعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء البنوك الإقليمية وغيرها والعديد من شركاء الصندوق، كما أقيمت على هامش الحفل ندوات تناولت موضوعات مختلفة تتعلق بالصندوق.

روابط ذات صلة

لأجل غير مسمى.. الصين تعطل الدراسة بسبب “كورونا”

لأجل غير مسمى.. الصين تعطل الدراسة بسبب “كورونا”
تحت رعاية الأمير أحمد بن عبدالعزيز وبحضور الأمير فيصل بن بندر انطلاق ” مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع “

تحت رعاية الأمير أحمد بن عبدالعزيز وبحضور الأمير فيصل بن بندر انطلاق ” مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع “
سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل).. ورياح نشطة على وسط وشمال المملكة

سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل).. ورياح نشطة على وسط وشمال المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*