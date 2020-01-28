احدث الأخبار

مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات
أبرز المواد
 الجيش الروسي يزوّد جنوده بـ”أساور ذكية” متطورة
أبرز المواد
 الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب لهزيمة كورونا
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يلتقي منسوبي جمعية عازم للإعاقة الحركية بعسير
منطقة عسير
 الجيش الأمريكي يؤكد تحطم طائرة عسكرية وموت طاقمها في أفغانستان
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى النيجر يشارك في مناسبة الذكرى الـ 40 لصندوق التضامن الأفريقي
أبرز المواد
 لأجل غير مسمى.. الصين تعطل الدراسة بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 تحت رعاية الأمير أحمد بن عبدالعزيز وبحضور الأمير فيصل بن بندر انطلاق ” مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع “
محليات
 سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل).. ورياح نشطة على وسط وشمال المملكة
أبرز المواد
 بيع 26 % من مساحات «الأراضي البيضاء» بعد فرض الرسوم .. تعادل 108 ملايين متر مربع
أبرز المواد
 أمريكا.. قرار جديد يستهدف الراغبين في “الإقامة الدائمة”
أبرز المواد
 لحوم من “خلايا الحيوانات”.. على موائد الطعام قريبا
أبرز المواد
مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات

مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات

أبرز المواد
الجيش الروسي يزوّد جنوده بـ”أساور ذكية” متطورة

الجيش الروسي يزوّد جنوده بـ”أساور ذكية” متطورة

أبرز المواد
الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب لهزيمة كورونا

الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب لهزيمة كورونا

أبرز المواد
الأمير تركي بن طلال يلتقي منسوبي جمعية عازم للإعاقة الحركية بعسير

الأمير تركي بن طلال يلتقي منسوبي جمعية عازم للإعاقة الحركية بعسير

منطقة عسير

الجيش الأمريكي يؤكد تحطم طائرة عسكرية وموت طاقمها في أفغانستان

الجيش الأمريكي يؤكد تحطم طائرة عسكرية وموت طاقمها في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=825502
المناطق - واس

أعلن الجيش الأمريكي اليوم عن تحطم طائرة عسكرية من طراز إي-11إيه في إقليم غزنة بأفغانستان، لكنه قال إنه لا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو.
وقال قائد القوات الأمريكية في أفغانستان إن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة أسباب الحادثة التي مات جميع من كانوا على متنها.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الإدارة الأمريكية على اطلاع على التقارير التي تحدثت عن إسقاط طائرة أمريكية في ولاية غازني في أفغانستان، وأن الجيش الأمريكي يحقق بالحادثة.
ورفض وزير الدفاع الأمريكي توضيح المزيد من التفاصيل قائلًا: “هذا كل ما أستطيع إخباره في الوقت الراهن”، مؤكدًا أن البنتاغون سيُطلع وسائل الإعلام على التفاصيل فور ورودها.

روابط ذات صلة

مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات

مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات
الجيش الروسي يزوّد جنوده بـ”أساور ذكية” متطورة

الجيش الروسي يزوّد جنوده بـ”أساور ذكية” متطورة
الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب لهزيمة كورونا

الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب لهزيمة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*