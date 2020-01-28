الجيش الأمريكي يؤكد تحطم طائرة عسكرية وموت طاقمها في أفغانستان

المناطق - واس

أعلن الجيش الأمريكي اليوم عن تحطم طائرة عسكرية من طراز إي-11إيه في إقليم غزنة بأفغانستان، لكنه قال إنه لا توجد مؤشرات على أن التحطم كان سببه نيران العدو.

وقال قائد القوات الأمريكية في أفغانستان إن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة أسباب الحادثة التي مات جميع من كانوا على متنها.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الإدارة الأمريكية على اطلاع على التقارير التي تحدثت عن إسقاط طائرة أمريكية في ولاية غازني في أفغانستان، وأن الجيش الأمريكي يحقق بالحادثة.

ورفض وزير الدفاع الأمريكي توضيح المزيد من التفاصيل قائلًا: “هذا كل ما أستطيع إخباره في الوقت الراهن”، مؤكدًا أن البنتاغون سيُطلع وسائل الإعلام على التفاصيل فور ورودها.