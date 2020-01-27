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الأمير تركي بن طلال يلتقي منسوبي جمعية عازم للإعاقة الحركية بعسير

الأمير تركي بن طلال يلتقي منسوبي جمعية عازم للإعاقة الحركية بعسير
http://almnatiq.net/?p=825505
المناطق - عسير

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على ضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتذليل كافة العوائق التي تواجههم بما يضمن لهم الحياة الكريمة ويحقق النفع والفائدة لهم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم عدد من منسوبي جمعية عازم للإعاقة الحركية للكبار بمنطقة عسير، حيث اطلع على التقرير السنوي للجمعية للعام ٢٠١٩م، الذي تضمن عدداً من البرامج التي نفذتها الجمعية ومنها برنامج تأمين الأجهزة التعويضية الذي استفاد منه نحو ١٠٠ مستفيد بتكلفة بلغت نصف مليون ريال، وبرنامج توظيف ذوي الإعاقة لعشرين مستفيداً، إضافة إلى برنامج زواج ذوي الإعاقة لخمسة مستفيدين، وبرنامج الصيانة المتنقلة لـ١٥٠ مستفيداً بتكلفة تجاوزت ٣٠٠ ألف ريال، وبرنامج الحج والعمرة لنحو ٢٠٠مستفيداً بتكلفة ٣٠٠ ألف ريال وعدد من البرامج الأخرى المتنوعة كبرنامج تهيئة منازل ذوي الإعاقة والنقل الخيري والصيانة المتنقلة للكراسي المتحركة.
وفي نهاية اللقاء قدم منسوبي الجمعية شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة عسير على دعمه واهتمامه الدائم بأنشطة وبرامج الجمعية .

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