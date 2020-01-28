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الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب لهزيمة كورونا

الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب لهزيمة كورونا
http://almnatiq.net/?p=825510
المناطق - وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، إنه يجب على الصين الاعتماد على الشعب، للفوز بالمعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد.

وأدلى الرئيس الصيني بهذه التصريحات في توجيهات لمنظمات الحزب الشيوعي الصيني وأعضائه ومسؤوليه، وطلب منهم توحيد الشعب في تطبيق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب، بشكل حازم.

وشددّ شي على وضع مصالح الشعب في الاعتبار كأولوية قصوى في المعركة الشاقة الحالية، لمنع انتشار الالتهاب الرئوي، الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

كما طالبهم شي بتوطيد ثقتهم والبقاء متحدين واتخاذ تدابير علمية هادفة في الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، مشيرا إلى ضرورة إصدار أحكام علمية ودقيقة بشأن الوضع الوبائي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وأشار شي إلى أن مسؤولي الحزب سيُختبرون في هذه المعركة الشاقة، حاثا لجان الحزب على جميع المستويات على تشجيع أعضاء الحزب والمسؤولين على الخروج والقتال بشجاعة في المعركة، ليروا أنهم قادرون على اجتياز الاختبارات من خلال عملهم.

وارتفعت حصيلة الضحايا الذين حصدهم فيروس كورونا الجديد إلى 106 وفيات في الصين، حيث واصل الوباء تفشيه مع تسجيل حوالي 1300 إصابة جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات، الثلاثاء.

وذكرت لجنة الصحة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد، والتي ظهر في عاصمتها ووهان للمرة الأولى “فيروس كورونا المستجد 2019″، إن الفيروس حصد أرواح 24 شخصا جديدا لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 106.

وأضافت: “انتقلت العدوى إلى 1291 شخصا آخر مما رفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أكثر من 4 آلاف حالة”.

كما أعلنت السلطات الصينية إرجاء موعد استئناف الدراسة في كل المدارس والجامعات بسبب كورونا لأجل غير مسمى.

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