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مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات

مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات
http://almnatiq.net/?p=825516
المناطق - عادل الزهراني

اقامت مبادرة ( الوعي اللغوي ) عدة فعاليات هي مبادرة ضمن مبادرات جامعة الملك عبدالعزيز بالشراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، تقدم لطلاب وطالبات الدور الإيوائية.
وأوضح الدكتور بدر العتيبي مدير المبادرة أنها قدمت من خلال برامج وأنشطة وفعاليات تهدف إلى ترسيخ هويتهم العربية، وتعزيز انتمائهم الوطني، حتى لايكونوا عُرضة للاستقطاب الخارجي باللغات غير العربية، ولابعادهم عن شبح العزلة الاجتماعية التي تضعف روابط صلاتهم بوطنهم .

وقد قدمت العديد من البرامج لطلاب وطالبات الدور الإيوائية ومنها فعالية خطنا العربي و لغتنا هويتنا والفهم القرائي و كيف نكون قدوة بلغة القرآن و مسابقة الإلقاء و هويتي عربية.

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