7 حالات طلاق في الساعة الواحدة بالمملكة.. تكلف 7 مليارات ريال سنويًّا

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ارتفعت حالات الطلاق في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة بصورة كبيرة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات الإقبال على الزواج في نفس الفترة.

وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة، فإنه هناك 7 حالات طلاق في المملكة كل ساعة، ومن بين كل 10 زيجات هناك 3 حالات طلاق، مما يعني أن الفشل مصير ثلث حالات الزواج في السعودية.

وأذاعت قناة الإخبارية تقريرًا عن الخسائر المادية التي تترتب على حالات الطلاق، وأوضح التقرير أن تكلفة الزيجة الواحدة تصل إلى 60 ألف ريال، وهذه هي القيمة التي يقدمها قرض تمويل الزواج في بنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح التقرير أنه بعمل حسبة بسيطة نجد أن الخسائر المادية التي تسببها حالات الطلاق في العام الواحد تصل إلى 3 مليارات ونصف ريال، في العام الواحد فقط، وذلك على اعتبار أن تكلفة الزيجة الواحدة 60 ألف ريال.

فيديو | 7 حالات طلاق في الساعة الواحدة بالمملكة #الإخبارية pic.twitter.com/PW2QjROCMf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 27, 2020

وأضاف التقرير أن تكلفة الزيجة في الواقع تصل إلى ضعف هذا المبلغ، وبالتالي فإن الخسائر المادية الناجمة عن حالات الطلاق تتجاوز السبعة مليارات ريال سنويًّا.

ولا تتوقف الخسائر الناتجة عن حالات الطلاق على الخسائر المادية فقط، فهناك الكثير من التبعات السلبية لهذه الظاهرة، والتي أثبتت الكثير من الدراسات التي أجريت حول العالم أنها تسبب التفكك الأسري وتشتت الأبناء، كما تؤدي إلى تنامي ظواهر اجتماعية وسلوكية لا حصر لها.