احدث الأخبار

حساب المواطن يوضح خطوات لإعادة الدعم لصاحب السجل التجاري الملغى
أبرز المواد
 7 حالات طلاق في الساعة الواحدة بالمملكة.. تكلف 7 مليارات ريال سنويًّا
أبرز المواد
 مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات
أبرز المواد
 الجيش الروسي يزوّد جنوده بـ”أساور ذكية” متطورة
أبرز المواد
 الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب لهزيمة كورونا
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يلتقي منسوبي جمعية عازم للإعاقة الحركية بعسير
منطقة عسير
 الجيش الأمريكي يؤكد تحطم طائرة عسكرية وموت طاقمها في أفغانستان
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى النيجر يشارك في مناسبة الذكرى الـ 40 لصندوق التضامن الأفريقي
أبرز المواد
 لأجل غير مسمى.. الصين تعطل الدراسة بسبب “كورونا”
أبرز المواد
 تحت رعاية الأمير أحمد بن عبدالعزيز وبحضور الأمير فيصل بن بندر انطلاق ” مؤتمر ألزهايمر الدولي الرابع “
محليات
 سحب ممطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،تبوك ،حائل).. ورياح نشطة على وسط وشمال المملكة
أبرز المواد
 بيع 26 % من مساحات «الأراضي البيضاء» بعد فرض الرسوم .. تعادل 108 ملايين متر مربع
أبرز المواد
حساب المواطن يوضح خطوات لإعادة الدعم لصاحب السجل التجاري الملغى

حساب المواطن يوضح خطوات لإعادة الدعم لصاحب السجل التجاري الملغى

أبرز المواد
7 حالات طلاق في الساعة الواحدة بالمملكة.. تكلف 7 مليارات ريال سنويًّا

7 حالات طلاق في الساعة الواحدة بالمملكة.. تكلف 7 مليارات ريال سنويًّا

أبرز المواد
مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات

مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات

أبرز المواد
الجيش الروسي يزوّد جنوده بـ”أساور ذكية” متطورة

الجيش الروسي يزوّد جنوده بـ”أساور ذكية” متطورة

أبرز المواد

حساب المواطن يوضح خطوات لإعادة الدعم لصاحب السجل التجاري الملغى

حساب المواطن يوضح خطوات لإعادة الدعم لصاحب السجل التجاري الملغى
http://almnatiq.net/?p=825522
المناطق - الرياض

شدد برنامج حساب المواطن، على ضرورة تحديث البيانات وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وقال ردًا على تساؤل أحد المتابعين إنه «في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، وتم تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية، يمكنك التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية، وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك ويلزمك الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب، في حال تم تجاوز مدة الاعتراض ٣ أشهر، نسعد بخدمتك».

وجاء في التساؤل، الذي ورد عبر حساب خدمة المستفيدين «أنا كنت مسجَّلًا في حساب المواطن وشهريًا كان ينزل لي في حسابي، وبعد أشهر وقفوا الدعم لأني فتحت سجلًا تجاريًا لفترة مؤقتة، والحين شطبت السجل، كيف أستفيد مرة ثانية من حساب المواطن؟ أرجو أن تفيدوني؟».

وكان برنامج حساب المواطن، دعا المستفيدين إلى تحديث بياناتهم قبل يوم 25 يناير الجاري، من أجل دراستها ودخولها في دورات الأهلية المقبلة، وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان له، إن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة، التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقًا، إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

وأوضحت شروط استيفاء الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

روابط ذات صلة

7 حالات طلاق في الساعة الواحدة بالمملكة.. تكلف 7 مليارات ريال سنويًّا

7 حالات طلاق في الساعة الواحدة بالمملكة.. تكلف 7 مليارات ريال سنويًّا
مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات

مبادرة الوعي اللغوي تقدم عدة فعاليات
الجيش الروسي يزوّد جنوده بـ”أساور ذكية” متطورة

الجيش الروسي يزوّد جنوده بـ”أساور ذكية” متطورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*