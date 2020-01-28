الصين تتفوق على روسيا وتصبح ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم

المناطق - وكالات

أصبحت الصين ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لما ذكره تقرير جديد من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”.

ويشير التقرير الذي نشر في الـ27 من يناير/كانون الثاني، وبني على بحث يعتبر من بين “الأكثر شمولاً” في توثيق إنتاج الشركات الصينية للأسلحة حتى اليوم، إلى أن الصين تخطت روسيا لتصبح اليوم ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم.

وينوه التقرير إلى أن التقديرات الجديدة قد تكون أقل من الأرقام الحقيقية حتى، إذ أن افتقار شركات الأسلحة الصينية للشفافية في أرقام مبيعات أسلحتها، “يعيق الفهم الكامل والدقيق لصناعة الأسلحة في الصين”.

ويستند التقرير على معلومات من العام 2015 إلى العام 2017، حول قيمة مبيعات الأسلحة في 4 من شركات الأسلحة الصينية الكبرى، توفر معلومات مالية موثوق بها عن مبيعاتها.

ويقول التقرير إن شركات الأسلحة الصينية الـ4 هذه، يمكنها أن تدرج جميعها في قائمة أكبر 20 شركة أسلحة حول العالم، بمجموع مبيعات أسلحة يقدر بحوالي 54.1 مليار دولار. بينما يمكن أن تصنف 3 من الشركات أيضاً على قائمة أكبر 10 شركات مصنعة للأسلحة حول العالم.

وتتضمن الشركات الصينية الأكبر المصنعة للأسلحة، شركة صناعة الطيران الصينية، “أفيك”، والتي تبلغ مبيعاتها الإجمالية للأسلحة حوالي 20.1 مليار دولار، لتتبعها شركة صناعات شمال الصين، “نورينكو”، بمبيعات تبلغ 17.2 مليار دولار.

وتعتبر الصين ثاني أكثر الدول إنفاقاً على الأسلحة في العالم، حيث بلغ حجم إنفاقها على الأسلحة في العام 2018، حوالي 250 مليار دولار، وفقاً لإحصائيات نشرها معهد ستوكهولم في العام 2019.