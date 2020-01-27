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“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

http://almnatiq.net/?p=825530
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت رياح نشطة مثيرة للأتربة تشمل تأثيرها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر، تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .

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