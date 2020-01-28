هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك على هامش منتدى المحاسبين القانونيين، الذي انطلق مساء أمس الاثنين تحت عنوان ” مهنة المحاسبة والمراجعة: طموحات المستقبل “، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتنظمه الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وقع الاتفاقية من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي الرئيس الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومن جانب هيئة المحاسبين القانونيين سعادة الأمين العام للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.

وتهدف الاتفاقية إلى قيام الجانبين ببحث أوجه التعاون والآليات المناسبة لتفعيلها بالمشاركة في عملية بناء نظم التقويم والاعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة في الجامعات السعودية، وتقويم برامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة في الجامعات السعودية واعتمادها، وكذلك تقديم البحوث والاستشارات لأقسام المحاسبة للتأهيل لبرامج الاعتماد، وإجراء البحوث والاستشارات المتعلقة بمخرجات التعليم ببرامج البكالوريوس في تخصص المحاسبة وموائمتها لاحتياجات سوق العمل، ومشاركة المعرفة بين الجانبين وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات، إضافة إلى التفاهم بين الطرفين في المشروعات البحثية والدراسات العلمية وتبادل المواد والتجهيزات البحثية المتاحة.

وتشمل المذكرة على تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تفعيلها وتحديد الخطط التنفيذية لأوجه التفاهم، وكذلك وضع الشروط والأحكام المالية لكل طرف تجاه الآخر عند تفعيل أو وجه من أوجه التفاهم، إضافة إلى بحث أوجه تفاهم جديدة بين الطرفين مستمدة من أهدافهما واختصاصاتهما لتحقيق الاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل طرف.

