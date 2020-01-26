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الأرصاد تنبه عن تأثر منطقة نجران بعوالق ترابية

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الأرصاد تنبه عن تأثر منطقة نجران بعوالق ترابية

الأرصاد تنبه عن تأثر منطقة نجران بعوالق ترابية
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المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وخباش والأجزاء المجاورة لها.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الحالة تنتهي اليوم عند الساعة الثانية عشر ظهراً.

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