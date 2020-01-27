“أرامكو” تثري تجارب طلاب الجوف في العلوم

المناطق - الجوف

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بالتعاون مع شركة “أرامكو السعودية” برنامج “إثراء العلوم” والذي يستهدف 3500 طالب وطالبة في 35 مدرسة للبنين والبنات، ويستمر حتى 30/8/1441هـ.

وأوضح مدير برنامج “إثراء العلوم” في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي الأستاذ مهند الأسود أن إثراء العلوم برنامج علمي مقدم من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” أحد أهم مبادرات أرامكو السعودية الموجهة لرعاية الإبداع ونشر المعرفة وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري.

وقال إن المبادرة تهدف إلى إشعال الفضول العلمي وتطبيق الأساليب العلمية المشاهدة بشكل يومي، من خلال التجارب العملية التي سيقوم بها الطلاب، من خلال تفاعلهم مع بعضهم البعض، وبواسطة برامج تعليمية من أفضل الجهات التعليمية والمتخصصة في تقديم هذا النوع من التدريب لتنمية المهارات.

وبين أن البرنامج يأتي على ثلاث مسارات، وهي: المسار الحركي والذي سيتعلم فيه الطلاب أساسيات الدوائر الكهربائية والإلكترونية، وسيكون عبارة عن تحديات ومهمات متباينة الصعوبة لكنها ممتعة لتعزيز المعرفة التكنولوجية والتفكير الإبداعي والثقة بالنفس ومهارات العمل الجماعي.

ومسار عوالم البرمجة ويساعد تعلم مهارات علوم الحاسوب الطلاب على الازدهار والانخراط في عالم سريع التغير، من خلال بناء المهارات التي سيحتاجون إليها من أجل القوى العاملة في المستقبل، وسيدرس الطلاب تصميم وتطوير وتحليل البرامج والأجهزة المستخدمة في حل المشكلات.

ومسار تحدي الهندسة والتي سيتم فيها تشجيع الطلاب على التفكير كالمهندسين أثناء استخدامهم لعملية التصميم الهندسي، وحل التحديات باستخدام لعملية التصميم الهندسي وحل التحديات باستخدام الإبداع والتعاون والتفكير الشامل.