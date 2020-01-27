أمين الشرقية يوقع اتفاقية مع ” ابيكورب ” لتطوير أحد الميادين بمحافظة الخبر

الدمام - المناطق

وقع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، مذكرة اتفاق مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية ” ابيكورب ” يمثلها الرئيس التنفيذي الدكتور أحمد علي عتيقة ، لتطوير أحد الميادين بطريق الملك فيصل الساحلي بمحافظة الخبر، وذلك بحضور رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي ، في مقر الأمانة بالدمام.

ونوه المهندس فهد الجبير بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مثل هذه المشاريع التي تعد ثمرة من ثمار برامج المسؤولية المجتمعية وأحد مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة المواكبة لرؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي، مؤكدًا دعم الأمانة لمثل هذه البرامج والمشاريع النوعية وعن استعدادها لتقديم الدعم اللازم بما يعود بالنفع على تطوير وتحسين مرافق المنطقة وميادينها.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن ترشيح هذا الميدان بحي الراكة لتنفيذ المشروع جاء نظراً لما يشكله من اهمية كونه يقع على أحد الطرق الرابطة بين محافظة الخبر ومدينة الدمام, مشيرًا إلى أن محافظة الخبر كغيرها من مناطق المملكة ستشهد العديد من المشاريع السياحية والترفيهية والخدمية ، مما يتطلب معها أن تكون بمستوى يتناسب مع هذا المستوى من التطور، لافتا إلى أن تنفيذ مثل هذا المشروع يتماشى مع الاهتمام الذي توليه أمانة المنطقة الشرقية للمشاريع التي من شأنها تطوير المنطقة

