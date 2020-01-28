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تطوير عدسات لاصقة ذاتية الترطيب لا تسبب جفافا في العينين

تطوير عدسات لاصقة ذاتية الترطيب لا تسبب جفافا في العينين

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تطوير عدسات لاصقة ذاتية الترطيب لا تسبب جفافا في العينين

تطوير عدسات لاصقة ذاتية الترطيب لا تسبب جفافا في العينين
http://almnatiq.net/?p=825567
المناطق - الرياض

للعدسات اللاصقة مزايا إيجابية عديدة مقارنة بالنظارات التقليدية ، ولكن لها سلبيات أيضا، حيث تتسبب أحيانا في متلازمة جفاف العينين.

وتفيد مجلة Advanced Materials Technologies، بأن فريق بحث علميا برئاسة البروفيسور ماتسوهيكو نيشيزاوا من جامعة طوهوكو اليابانية، قرر حل هذه المشكلة باستخدام العدسات اللاصقة نفسها، بحيث تبقى العينان رطبتين.

وتجدر الإشارة إلى أن طرفة العين تساعد على بقاء طبقة جديدة من الرطوبة، ولكن عند استخدام العدسات اللاصقة لفترة طويلة تسبب جفافا في العين، لأنها تقلل من عملية الرمش من جانب ومن جانب آخر تزيد من عملية التبخر، ما قد يسبب إصابة القرنية بأضرار والتهاب.

وقد تمكن الفريق العلمي من ابتكار نموذج أولي لعدسات لاصقة ذاتية الترطيب مصنوعة من هيدروجيل، حيث بين العين وهذه المادة يتدفق السائل من مستودع في الجفن السفلي إلى الأعلى. وتتم حركة السائل بتأثير مجال كهربائي مثبت على سطح هذه العدسات.

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