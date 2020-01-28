احدث الأخبار

التقاعد: صرف 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م
أبرز المواد
 تطوير عدسات لاصقة ذاتية الترطيب لا تسبب جفافا في العينين
أبرز المواد
 مقتل 10 رجال شرطة أفغان على الأقل بهجوم لحركة طالبان
أبرز المواد
 أمين الشرقية يوقع اتفاقية مع ” ابيكورب ” لتطوير أحد الميادين بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية
منطقة تبوك
 حصيلة قتلى زلزال تركيا وصلت إلى 41 شخصا وانتهاء جهود البحث عن ناجين
أبرز المواد
 “أرامكو” تثري تجارب طلاب الجوف في العلوم
منطقة الجوف
 فيروس كورونا.. عدد القتلى تجاوز المئة ودول الجوار تعزز إجراءاتها الوقائية
أبرز المواد
 شرطة مكة المكرمة تقبض على مُقيمين اثنين بحوزتهما 2498 بطاقة مزورة لهوية مقيم
منطقة مكة المكرمة
 الأرصاد تنبه عن تأثر منطقة نجران بعوالق ترابية
منطقة نجران
 هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
التقاعد: صرف 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م

التقاعد: صرف 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م

أبرز المواد
تطوير عدسات لاصقة ذاتية الترطيب لا تسبب جفافا في العينين

تطوير عدسات لاصقة ذاتية الترطيب لا تسبب جفافا في العينين

أبرز المواد
مقتل 10 رجال شرطة أفغان على الأقل بهجوم لحركة طالبان

مقتل 10 رجال شرطة أفغان على الأقل بهجوم لحركة طالبان

أبرز المواد
أمين الشرقية يوقع اتفاقية مع ” ابيكورب ” لتطوير أحد الميادين بمحافظة الخبر

أمين الشرقية يوقع اتفاقية مع ” ابيكورب ” لتطوير أحد الميادين بمحافظة الخبر

المنطقة الشرقية

التقاعد: صرف 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م

التقاعد: صرف 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م
http://almnatiq.net/?p=825570
المناطق - واس

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي الاستحقاقات المصروفة وبدل غلاء المعيشة بلغت 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م بزيادة 1.63% عما صرف خلال عام 2018م.
وأفادت “التقاعد” أن إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين بنهاية عام 2019م بلغ 1.217.257 متقاعداً ومستفيداً.
وبينت أن عدد المتقاعدين (الذكور والإناث) خلال عام 2019م بلغ 42.545 متقاعداً بزيادة 5.4% عن عام 2018م، يمثل المتقاعدين العسكريين 55%، فيما يمثل المتقاعدين المدنيين 45%.
وأشارت “التقاعد” إلى أن المتقاعدات خلال عام 2019م يمثلن 15.8% من إجمالي عدد المتقاعدين، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال عام 2019م 34.589 مستفيداً بزيادة 6% عن عام 2018م.

روابط ذات صلة

تطوير عدسات لاصقة ذاتية الترطيب لا تسبب جفافا في العينين

تطوير عدسات لاصقة ذاتية الترطيب لا تسبب جفافا في العينين
مقتل 10 رجال شرطة أفغان على الأقل بهجوم لحركة طالبان

مقتل 10 رجال شرطة أفغان على الأقل بهجوم لحركة طالبان
حصيلة قتلى زلزال تركيا وصلت إلى 41 شخصا وانتهاء جهود البحث عن ناجين

حصيلة قتلى زلزال تركيا وصلت إلى 41 شخصا وانتهاء جهود البحث عن ناجين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*