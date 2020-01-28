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مؤسسة النقد تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير الكفاءات الاستثمارية

مؤسسة النقد تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير الكفاءات الاستثمارية

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مؤسسة النقد تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير الكفاءات الاستثمارية

مؤسسة النقد تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير الكفاءات الاستثمارية
http://almnatiq.net/?p=825594
المناطق - الرياض

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، برنامجاً لتطوير الكفاءات الاستثمارية يهدف إلى توظيف كلا الجنسين من المواطنين، وتنمية القدرات الاستثمارية لهم.
ويتضمن البرنامج التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعددة، منها: تطوير الخبرات في الأسواق العالمية، وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية، والتواصل الفعال، والتفكير الاستراتيجي.
وأوضحت مؤسسة النقد، أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع كليّة “وارتون” في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار، مشيرةً في هذا الصدد إلى أن التقديم للالتحاق ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 20 فبراير 2020، عبر الرابط: https://careers.sama.gov.sa/ar/saudi-arabia/jobs/برنامج-تطوير-الكفاءات-الاستثمارية-4145468/ .
وبينت المؤسسة أن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية يشمل دورة فنية متقدمة مع كلية “وارتون”، وبرنامجاً تدريبياً على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية لتطوير القدرات المهنية والمهارات الشخصية، وكذلك برنامج تدوير وظيفي في مؤسسة النقد العربي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء في مجالات استثمارية متخصصة، والعمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة والإسهام في أعمال الاستثمار في مؤسسة النقد، إلى جانب برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية في مجالات استثمارية متخصصة مع بنوك وشركات استثمار عالمية، علماً أن المتدربين سيمنحون مزايا مالية وغير مالية.

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