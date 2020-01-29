فرضيات قتالية في مناورات الموج الأحمر 3.. أبريل القادم

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تنفذ البحرية السعودية ونظيراتها في 5 دول (مصر، السودان، الأردن، اليمن، جيبوتي)، مناورات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر3)، في منطقة عمليات الأسطول الغربى بالبحر الأحمر، لعدة أيام في أبريل القادم. وسلم الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم العقيد الركن عبد اللطيف بن عبدالله العماش، رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بمكتبه، دعوة رسمية لحضور المناورات، مقدمة من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول طيار فياض بن حامد الرويلي. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تعزيزها. يشار إلى أن تمرين الموج الأحمر تنظمه السعودية سنويا بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ويهدف إلى تطوير علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات، فضلا عن تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية، لما يشكله البحر الأحمر من أهمية كممر اقتصادي عالمي. وأقيم (الموج الأحمر2) في سبتمبر الماضي، واشتمل على فرضيات خطط لها مسبقاً بشكل دقيق ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية للقوات البحرية السعودية.