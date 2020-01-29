احدث الأخبار

روسيا: عدد كبير من المسلحين في إدلب يتوجهون إلى ليبيا
أبرز المواد
 عكس الشائع.. دراسة توصي بتأخير استحمام المولود 24 ساعة
أبرز المواد
 حقوق الإنسان لـ”أم القرى”: أين كان “الإرشاد” من تعثر 1400 طالب؟
أبرز المواد
 فرضيات قتالية في مناورات الموج الأحمر 3.. أبريل القادم
أبرز المواد
 آل الشيخ: تجديد الخطاب الديني إعمال للشرع.. ليس بدعة
أبرز المواد
 في تعميم لوزير العدل: البصمة لإفراغ العقارات والتوقف عن الطباعة
أبرز المواد
 وفاة ثلاثة أشخاص في حادث تصادم شرق عرعر
أبرز المواد
 “أوبك” تهدف لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو
أبرز المواد
 الداير تنفرد بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في 3 ميّزات تجعلها نافذة سياحية عالمية
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني يعلن رفضه خطة ترامب للسلام
أبرز المواد
 موجة البرد تدخل 2561 طفلًا إلى طوارئ سعود الطبية
أبرز المواد
 وزارة الخارجية تدعو (143) من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية
أبرز المواد
روسيا: عدد كبير من المسلحين في إدلب يتوجهون إلى ليبيا

روسيا: عدد كبير من المسلحين في إدلب يتوجهون إلى ليبيا

أبرز المواد
عكس الشائع.. دراسة توصي بتأخير استحمام المولود 24 ساعة

عكس الشائع.. دراسة توصي بتأخير استحمام المولود 24 ساعة

أبرز المواد
حقوق الإنسان لـ”أم القرى”: أين كان “الإرشاد” من تعثر 1400 طالب؟

حقوق الإنسان لـ”أم القرى”: أين كان “الإرشاد” من تعثر 1400 طالب؟

أبرز المواد
فرضيات قتالية في مناورات الموج الأحمر 3.. أبريل القادم

فرضيات قتالية في مناورات الموج الأحمر 3.. أبريل القادم

أبرز المواد

عكس الشائع.. دراسة توصي بتأخير استحمام المولود 24 ساعة

عكس الشائع.. دراسة توصي بتأخير استحمام المولود 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=825608
المناطق - الرياض

نشر موقع أميركي متخصص في توعية وتثقيف الآباء والأمهات الجدد دراسة حديثة توصي بتأخير استحمام للمولود 24 ساعة. وتشير الدراسة، التي نشرها موقع Parents إلى أن المولود بعد الوضع مباشرة يكون مغطى بمادة شمعية بيضاء اللون تشبه الجبن وتسمى Vernix Caseosa، والتي يتم إنتاجها داخل رحم الأم من خلال خلايا مُتخصصة. ويُعتقد أنَّ لها وظيفة وقائية أثناء نمو الجنين، ولعدةِ ساعاتٍ بعد الولادة.

فوائد عديدة
تأتي هذه المادة الشمعية من الغدد الدهنية، والتي تكون مسؤولة عن زيوت البشرة مع نمو الطفل، كما تحتوي على خلايا الجلد السقيفة. وربما تبدو هذه المادة قبيحة، ولكن لها فوائد عديدة للطفل المولود حديثاً.

وتظهر مادة “فيرنيكس” لأول مرة عند الأسبوع التاسع عشر من الحمل. ويبدأ بعضها بالذوبان في السائل الأمنيوسي بعد 34 أسبوعاً ويتعامل الأطباء مع بقيته في غرفة الولادة.

وتوضح الدراسة أن المادة الشمعية الملمس البيضاء اللون وربما تميل للاصفرار قليلا بعد الولادة تساعد في الرحم على حماية بشرة المواليد الحساسة من الجودة الحمضية للسائل الأمنيوسي. وترطب “فيرنيكس” بشرة المولود كما تمثل وقاية لجسمه وتحافظ على درجة حرارة مناسبة ومريحة في الرحم.

وتقول الطبيبة الأميركية لورا رايلي: “يقوم (فيرنيكس) أيضًا بدور مزدوج كزيت تشحيم، مما يساعد الجنين على الخروج من قناة الولادة بشكل أسهل قليلاً في حالات الولادة الطبيعية”.

رائحة تجلب الحب والسرور
وتربط الدراسة بين بقايا مادة “فيرنيكس” و”الرائحة المميزة للمواليد الجدد”، هي الرائحة التي يُعتقد أنها تثير مشاعر الحب والسرور لدى الأمهات الجدد.

ويمكن للجنين أن يبدأ في سماع صوت الأم اعتباراً من الأسبوع الخامس والعشرين تقريباً، ولكن تساعد مادة “فيرنيكس” التي تغطي أذني الجنين على الوقاية من الأصوات المرتفعة.

درء الالتهابات البكتيرية
وينصح طبيب الأطفال الأميركي، أري براون، مؤلف سلسلة كتب Expecting 411 وBaby 411 وToddler 411، بعدم المسارعة بإزالة مادة “فيرنيكس” لأنها تساعد على درء الالتهابات البكتيرية وتضميد الجروح.

وتستثني الدراسة عدداً من الحالات وهي أن يكون المولود ملطخ بالعقي، وهو أول براز يخرج من رضيع الثدييات ومنها الإنسان. ويتكون العقي من المواد التي بلعها الطفل خلال الوقت الذي قضاه في الرحم وهي الخلايا الظهارية في الأمعاء والزغب والمخاط والسائل السلوي والصفراء والماء، أو في حالات إصابة الأم بفيروس نقص المناعة الطبيعية أو التهاب الكبد.

ما بعد أول استحمام للمولود
وتنوه الدراسة إلى أنه بمجرد غسل مادة “فيرنيكس” أثناء استحمام المولود، ستلاحظ الأم بداية جفاف وتقشر لجلد الطفل، وتتركز في مناطق القدمين واليدين. وينصح الأطباء بترك تلك القشور لحين تسقط من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين. ويجب مراعاة أن مادة “فيرنيكس” تحب الاختباء في طيات الجلد لعدة أيام أو حتى أسابيع بعد الولادة، فإذا اكتشفتها الأم يمكنها أن تمسحها بلطف أو تتركها ببساطة.

روابط ذات صلة

روسيا: عدد كبير من المسلحين في إدلب يتوجهون إلى ليبيا

روسيا: عدد كبير من المسلحين في إدلب يتوجهون إلى ليبيا
حقوق الإنسان لـ”أم القرى”: أين كان “الإرشاد” من تعثر 1400 طالب؟

حقوق الإنسان لـ”أم القرى”: أين كان “الإرشاد” من تعثر 1400 طالب؟
فرضيات قتالية في مناورات الموج الأحمر 3.. أبريل القادم

فرضيات قتالية في مناورات الموج الأحمر 3.. أبريل القادم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*