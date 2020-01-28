محافظ الطائف يرعى حفل تكريم 434 طالب متفوق الثلاثاء المقبل

عادل الزهراني - الطائف

يرعى محافظ الطائف الاستاذ سعد بن مقبل الميموني وبحضور المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه وقادة العمل التربوي يوم الثلاثاء المقبل حفل تكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1440/1439هـ والبالغ عددهم 434 طالبا بالمرحلتين المتوسطة والثانوية وفقا لبرنامج نور والحاصلين على نسبة 100% لطلاب مدارس التعليم العام (حكومي ، أهلي) ونسبة 99% فما فوق لطلاب مدارس التحفيظ ونسبة 95% فما فوق لطلاب التربية الخاصة بمسرح إدارة التعليم بالحلقة الشرقية.

واعتبر المدير العام للتعليم للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي أن تكريم المتفوقين من أهم المناسبات التي يحتفي بها التعليم ومن أولويات الإدارة لدعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقة للوطن . مشيداً بجهود إدارة التوجيه والارشاد الطلابي واللجان القائمة على الاحتفال في الاعداد والتجهيز للحفل ، مؤكداً أن الإدارة دأبت في كل عام على تكريم الطلبة المتفوقين من البنين والبنات تحفيزاً لهم وتشجيعا على مواصلة التميز والتفوق في مراحل الدراسة. سائلاً الله لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.