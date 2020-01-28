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اتفاقية تعاون بين صحة عسير ونادي ضمك الرياضي

اتفاقية تعاون بين صحة عسير ونادي ضمك الرياضي
http://almnatiq.net/?p=825637
المناطق - عسير

وقعت صحة عسير مع نادي ضمك الرياضي اتفاقية تعاون لرعاية دوري وزارة الصحة الرياضي بمنطقة عسير .
وتتيح الاتفاقية إقامة الدوري بمقر نادي ضمك خلال المدة المحددة ويأتي ذلك انطلاقاً من الشراكة المجتمعية ما بين صحة عسير ونادي ضمك ، وقد تم اختيار غرفة أبها جهة مشرفة ومنسقه للشراكة وإدارة التواصل الداخلي بصحة عسير جهة منظمة والمستشفى السعودي الألماني راعي رسمي ونادي ضمك مستضيف الدورة .

وقد مثل صحة عسير في توقيع الاتفاقية سعادة مساعد المدير العام للموارد البشرية الدكتور مشبب الأسمري وعضو مجلس الإدارة بنادي ضمك عبدالله بن قزعه وممثل عن الغرفة التجارية بأبها بالتعاون مع اللجنة الصحية بالغرفة .

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