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” الضعافي ” للمرتبة الثامنة بإدارة التعاملات الالكترونية بإمارة جازان ..

” الضعافي ” للمرتبة الثامنة بإدارة التعاملات الالكترونية بإمارة جازان ..
http://almnatiq.net/?p=825638
جازان -فضه عطيف:

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية مدير التعاملات الالكترونية بإدارة تقنية المعلومات بإمارة جازان أ.خالد بن محمد ضعافي على المرتبة الثامنة بإمارة منطقة ⁧‫جازان‬⁩.

ومن جانبه عبر ” الضعافي ” عن سعادته بالترقية مقدمًا خالص شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير جازان وسمو نائبه -حفظهما الله- على هذه الثقة .
سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.
ويعتبر “الضعافي” من الكفاءات الادارية المتميزة في مجال التعاملات الالكترونية في إمارة المنطقة وشارك في عدة برامج ودورات في مجال عمله.

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