دعا تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلا في إدارة شؤون المعلمين شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية إلى سرعة الدخول لتحديث بياناتهم والإقرار بصحتها في نظام نور ، مؤكدا أهمية التحديث وإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي قبل نهاية دوام يوم الخميس 26-6-1441 .
وأهاب تعليم المنطقة بقادة المدارس إلى ضرورة تحديث بيانات المدارس والتأكد من صحتها.
تعليم الحدود الشمالية يدعو شاغلي الوظائف التعليمية لتحديث البيانات
دعا تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلا في إدارة شؤون المعلمين شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية إلى سرعة الدخول لتحديث بياناتهم والإقرار بصحتها في نظام نور ، مؤكدا أهمية التحديث وإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي قبل نهاية دوام يوم الخميس 26-6-1441 .
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