تعليم الحدود الشمالية يدعو شاغلي الوظائف التعليمية لتحديث البيانات

المناطق - واس

دعا تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلا في إدارة شؤون المعلمين شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية إلى سرعة الدخول لتحديث بياناتهم والإقرار بصحتها في نظام نور ، مؤكدا أهمية التحديث وإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي قبل نهاية دوام يوم الخميس 26-6-1441 .

وأهاب تعليم المنطقة بقادة المدارس إلى ضرورة تحديث بيانات المدارس والتأكد من صحتها.