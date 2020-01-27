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تعليم الحدود الشمالية يدعو شاغلي الوظائف التعليمية لتحديث البيانات

تعليم الحدود الشمالية يدعو شاغلي الوظائف التعليمية لتحديث البيانات

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تعليم الحدود الشمالية يدعو شاغلي الوظائف التعليمية لتحديث البيانات

تعليم الحدود الشمالية يدعو شاغلي الوظائف التعليمية لتحديث البيانات
http://almnatiq.net/?p=825675
المناطق - واس

دعا تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلا في إدارة شؤون المعلمين شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية إلى سرعة الدخول لتحديث بياناتهم والإقرار بصحتها في نظام نور ، مؤكدا أهمية التحديث وإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي قبل نهاية دوام يوم الخميس 26-6-1441 .
وأهاب تعليم المنطقة بقادة المدارس إلى ضرورة تحديث بيانات المدارس والتأكد من صحتها.

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