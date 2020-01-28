للمرة الثالثة بغضون شهرين.. سقوط درون في الأهواز بإيران

المناطق - وكالات

سقطت طائرة من دون طيار “درون” بعد ظهر الثلاثاء، في قرية بالقرب من بلدة ملا ثاني، شمال مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، من دون معرفة هويتها. وتظهر مقاطع وفقا لـ”العربية” الطائرة، وقد تحطمت أجزاء منها ويحيط بها عناصر من الأمن الإيراني.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت إيران أن دفاعاتها الصاروخية التابعة للجيش أسقطت صباح الجمعة طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء ميناء معشور، جنوب إقليم الأهواز.

وكانت تلك المرة الثانية التي تعلن فيها إيران عن إسقاط طائرة بدون طيار في منطقة الأهواز، بغضون شهرين، حيث أعلن الحرس الثوري في ‪23 أكتوبر‬ الماضي، عن إسقاط طائرة بدون طيار (درون) مجهولة في قرية مقرنات، في ناحية الشعيبية، في تستر، شمال إقليم الأهواز.

وكان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني، غلام رضا جلالي، قد تحدث في وقت سابق عن أن الولايات المتحدة قد بدأت حرباً سيبرانية ضد منشآت إيران وبنيتها التحتية.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس، دونالد ترمب، اعتمد العمليات السيبرانية بعد التجربة الناجحة التي دمرت قاعدة بيانات رئيسية كانت تستخدمها إيران لاستهداف ناقلات النفط، بعدما ألغى ضربة صاروخية تقليدية كان قد أمر بها للرد على إسقاط طائرة استطلاع أميركية بدون طيار، الأمر الذي حفزه على مواصلة الحرب السيبرانية.