د. التويجري يقف على جاهزية منع وفادة كورونا الجديد في مطار الرياض

الرياض - شاجع الدوسري

وقف مدير عام الشؤون الصحية ورئيس مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ، على جاهزية فرق “الصحة” لمنع وفادة فيروس كورونا الجديد ، وذلك في مطار الملك خالد الدولي .

وقال الدكتور التويجري لدى استقباله الاثنين رحلة قادمة من مدينة جوانزوا الصينية أن الصحة فعلت خططها الإحترازية المشدّدة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ،

وقامت بتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض للرحلة وأيضا المسافرين القادمين عليها ، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

حيث تواجد موظفوا مركز المراقبة الصحية لمعاينة جميع القادمين وقياس علاماتهم الحيوية.

وذكر أن مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة بادر منذ بداية وإكتشاف الفيروس في الصين بإتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له من خلال إتخاذ عدد من الإحترازات الوقائية ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المناطق المسجّل فيها إصابات ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم وسلامة البلاد .