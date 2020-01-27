‏⁧ جامعة الباحة توقع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

وقعت جامعة الباحة اليوم في منتدى المحاسبين السعودي الأول (SAF) اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بعد أن افتتح المنتدى معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور معالي وزير التعليم، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ومعالي رئيس هيئة السوق المالية، إضافة إلى عدد من معالي مديري الجامعات، ونخبة متميزة من المتخصصين والمهتمين على الصعيدين المحلي والدولي.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية من جانب جامعة الباحة معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، فيما مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أمين عام الهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز سبل التعاون ما بين الجامعة “والهيئة”؛ وذلك على المستوى العلمي والمهني، مع تبادل كافة الخبرات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة المشتركة.

من جانبه أكد معالي مدير الجامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين على أهمية هذه الاتفاقية لما لها من أثر في تقديم تصور جوهري يهدف إلى خدمة الجامعة بصفة عامة، وقسم المحاسبة بصفة خاصة؛ لمواءمة مدخلاته مع متطلبات سوق العمل لتحقيق رؤية 2030، مشيرًا إلى أنّ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ستعمد إلى تقديم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتنوعة بهدف تأهيل طلاب قسم المحاسبة للاختبارات المهنية بالهيئة، نظير ما تمتلكه من خبرات عالية، وكفاءة متميزة.

الجدير ذكره أنّ الجامعة ممثّلة بقسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال تشارك في فعاليات منتدى المحاسبين السعودي بمعرض يحوى العديد من الجوانب المتعلقة بالجامعة بوجه عام، وكلية كلية إدارة الأعمال وقسم المحاسبة بوجه خاص.