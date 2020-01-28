الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالقرارات الصادرة مؤخراً من إدارة جامعة الجوف والتي شهدت تمكيناً أكثر للمرأة واستثماراً للكفاءات النسائية في مواقع قيادية في الجامعة، مؤكداً سموه على أهمية مضاعفة الجهد واستثمار دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ في تهيئة طلبة الجامعة وإكسابهم المهارات التي تعينهم على المساهمة في تنمية وطنهم وقيادتهم، متمنياً للجامعة التوفيق والسداد.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه اليوم مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع وأعضاء مجلس الجامعة، إذ اطلع سموه على سير العمل في الجامعة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، حيث قدم عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور ناصر العتيبي إحصاءات عن عمليات القبول والتسجيل الإلكترونية التي تمت استعداداً لبداية الفصل، شاملة أعداد الطلاب الذي يتجاوز 25000 طالب وطالبة في مختلف الفروع والتخصصات، وكذلك طلاب المنح من دول متعددة.

كما استمع سمو أمير المنطقة إلى تفصيل عن الدورات والبرامج التي تقدمها الجامعة للمجتمع من خلال عمادة خدمة المجتمع، حيث قدم عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور إبراهيم العيد شرحاً مفصلاً عن البرامج التدريبية وتخصصاتها والفئات المستهدفة منها.

من جانبها قدمت عميدة شؤون المكتبات والمشرفة على مكتب مدير الجامعة الدكتورة حصة بنت محمد الرويلي كلمة رفعت خلالها الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مايولونه من دعم للمرأة السعودية وتمكين لها على كل المستويات، مؤكدة بأن المرأة ستمارس دورها القيادي الفاعل في جامعة الجوف للمساهمة في نهضة الجامعة والوطن بما يتوافق مع رؤية الوطن الطموحة.

من جانبه رفع مدير الجامعة المكلف الدكتور بدر الزارع خالص شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف أمير المنطقة على استقباله مجلس الجامعة وتوجيهاته المستمرة ودعمه لكل شؤونها وبرامجها .

مؤكداً بأن هذا سيكون داعماً كبيراً لمواصلة العمل في ظل دعم وتوجيهات قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- .