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أمير منطقة جازان يرعى غدًا الحفل الختامي لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة

أمير منطقة جازان يرعى غدًا الحفل الختامي لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة

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أمير منطقة جازان يرعى غدًا الحفل الختامي لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة

أمير منطقة جازان يرعى غدًا الحفل الختامي لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=825714
جازان - فضة عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء غد ، الحفل الختامي وتسليم جوائز الدورة الـ 24 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة ، وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان .
وأعرب الأمين العام للجائزة عبد العزيز بن عبدالرحمن السبيهين عن تقديره وكافة منسوبي الجمعية لمشاركة أصحاب السمو الملكي الأمراء في الحفل الختامي للجائزة ، عادًا تلك الرعاية استمرارًا لرعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بكتاب الله الكريم وربط الناشئة به ، إلى جانب الاهتمام الكبير والمتواصل بأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة .
وأضاف الأمين العام بأن المرحلة النهائية التي تستضيفها منطقة جازان تشهد مشاركة 45 متسابقًا من الطلاب ، حيث سيتم تكريم الفائزين منهم في حفل يوم غدٍ ، إلى جانب مشاركة 33 متسابقة من الطالبات وسيتم تكريم الفائزات منهن بعد غدٍ الخميس بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر عضو مجلس إدارة الجمعية .

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