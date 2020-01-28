أمير منطقة جازان يرعى غدًا الحفل الختامي لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة

جازان - فضة عطيف

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء غد ، الحفل الختامي وتسليم جوائز الدورة الـ 24 من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة ، وذلك بقاعة الاحتفالات بمركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان .

وأعرب الأمين العام للجائزة عبد العزيز بن عبدالرحمن السبيهين عن تقديره وكافة منسوبي الجمعية لمشاركة أصحاب السمو الملكي الأمراء في الحفل الختامي للجائزة ، عادًا تلك الرعاية استمرارًا لرعاية واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بكتاب الله الكريم وربط الناشئة به ، إلى جانب الاهتمام الكبير والمتواصل بأبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة .

وأضاف الأمين العام بأن المرحلة النهائية التي تستضيفها منطقة جازان تشهد مشاركة 45 متسابقًا من الطلاب ، حيث سيتم تكريم الفائزين منهم في حفل يوم غدٍ ، إلى جانب مشاركة 33 متسابقة من الطالبات وسيتم تكريم الفائزات منهن بعد غدٍ الخميس بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر عضو مجلس إدارة الجمعية .