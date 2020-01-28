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أمير منطقة جازان يكرم الزميل “الختارش” مدير مكتب عكاظ بالمنطقة ويهديه قلمه الشخصي
http://almnatiq.net/?p=825717
جازان - فضة عطيف
كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير مكتب جريدة عكاظ بالمنطقة أ. عبدالرحمن بن علي الختارش, وذلك نظير جهوده الملموسة خلال فترة عملة مديراً لمكتب الصحيفة بمنطقة جازان وتسلم الختارش هديه عبارة قلم سمو الأمير محمد بن ناصر الشخصي وشهادة شكر وتقدير ، وذلك لما بذله من جهود إعلامية متميزة بالمجال الإعلامي لخدمة المنطقة وإبرازها في كافة المجالات إعلامياً عبر صحيفة عكاظ متمنياً له دوام التوفيق والسداد.
ونوه سمو أمير جازان بالجهود التي بذلها الختارش , وما حققه من نجاح بفضل الله ثم بتضافر جهوده والتعاون التام من قبل عمله في صحيفة عكاظ والجهات المعنية في ابراز المنطقة اقتصادياً وسياحيا ومتابعة احتياجات المواطن وايصال صوته لمن يهمه الأمر لتقديم افضل الخدمات , سائلا المولى عز وجل أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتحقيق كل ما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المنطقة والمقيمين بها.

وعبر مدير مكتب جريدة عكاظ بجازان عن سعادته بلقاء وتكريم سمو أمير المنطقة له , مؤكداً أن التكريم يعد حافزا له في مسيرته الاعلامية ولكافة زملاءه لمضاعفة الجهود وبذل المزيد لخدمة الوطن والمنطقة .

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