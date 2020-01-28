محاضرة من الهلال الأحمر لمنسوبي بدنية الجوف

الجوف - محمد الحسن

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بمقر الفرع بمدينة سكاكا صباح اليوم الثلاثاء محاضرة توعوية لمعلمي التربية البدنية بتعليم الجوف .

وتمثلت هذه المحاضرة بتقديم شرح لبعض المهارات الإسعافية والتي من شأنها المحافظة على حياة المرضى والمصابين بعد تعرضهم لحالات طارئة تسبب لهم الضرر المباشر سواء في مقر العمل أو المنزل أو بالأماكن العامة .

وتم تقديم هذه الدورة بحرص من فرع الهيئة بمنطقة الجوف على تعريف كافة أفراء المجتمع سواء جهات رسمية أو مواطنين بأُسس الإسعافيات الأولية لما لها من دور إيجابي على إنقاذ حياة من هو بأمس الحاجة لتقديم خدمة إسعافية وفي أسرع وقت ممكن .

كما يمكن التسجيل بالدورات التي تقدمها الهيئة بالرابط التالي :

https://training.srca.org.sa/# !/home