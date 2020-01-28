احدث الأخبار

محاضرة من الهلال الأحمر لمنسوبي بدنية الجوف
منطقة الجوف
 الحكومة اليمنية ترفض أي تفاوض قبل تنفيذ الحوثي اتفاق السويد
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن برنامج “سفراء الوسطية” بجامعة طيبة
منطقة المدينة المنورة
 العواد: مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات خطوة جديدة لمحاربة جرائم الاتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 صور جديدة لأكبر منطقة حجر صحي بالتاريخ بمدينة ووهان الصينية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يكرم الزميل “الختارش” مدير مكتب عكاظ بالمنطقة ويهديه قلمه الشخصي
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان يرعى غدًا الحفل الختامي لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة
منطقة جازان
 الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف
منطقة الجوف
 ‏⁧ جامعة الباحة توقع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
منطقة الباحة
 أكاديمية لندن الدولية توقع اتفاقية مع شركة سمت السعودية لنشر مبادئ التشريفات والإتيكيت في دول الشرق الأوسط
منطقة الرياض
 د. التويجري يقف على جاهزية منع وفادة كورونا الجديد في مطار الرياض
منطقة الرياض
 الشورى يوافق على مشروع نظام البيئة الذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها
أبرز المواد
محاضرة من الهلال الأحمر لمنسوبي بدنية الجوف

محاضرة من الهلال الأحمر لمنسوبي بدنية الجوف

منطقة الجوف
الحكومة اليمنية ترفض أي تفاوض قبل تنفيذ الحوثي اتفاق السويد

الحكومة اليمنية ترفض أي تفاوض قبل تنفيذ الحوثي اتفاق السويد

أبرز المواد
أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن برنامج “سفراء الوسطية” بجامعة طيبة

أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن برنامج “سفراء الوسطية” بجامعة طيبة

منطقة المدينة المنورة
العواد: مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات خطوة جديدة لمحاربة جرائم الاتجار بالأشخاص

العواد: مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات خطوة جديدة لمحاربة جرائم الاتجار بالأشخاص

أبرز المواد

محاضرة من الهلال الأحمر لمنسوبي بدنية الجوف

محاضرة من الهلال الأحمر لمنسوبي بدنية الجوف
http://almnatiq.net/?p=825736
الجوف - محمد الحسن

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف بمقر الفرع بمدينة سكاكا صباح اليوم الثلاثاء محاضرة توعوية لمعلمي التربية البدنية بتعليم الجوف .
وتمثلت هذه المحاضرة بتقديم شرح لبعض المهارات الإسعافية والتي من شأنها المحافظة على حياة المرضى والمصابين بعد تعرضهم لحالات طارئة تسبب لهم الضرر المباشر سواء في مقر العمل أو المنزل أو بالأماكن العامة .
وتم تقديم هذه الدورة بحرص من فرع الهيئة بمنطقة الجوف على تعريف كافة أفراء المجتمع سواء جهات رسمية أو مواطنين بأُسس الإسعافيات الأولية لما لها من دور إيجابي على إنقاذ حياة من هو بأمس الحاجة لتقديم خدمة إسعافية وفي أسرع وقت ممكن .
كما يمكن التسجيل بالدورات التي تقدمها الهيئة بالرابط التالي :
https://training.srca.org.sa/#!/home

 

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف

الأمير فيصل بن نواف يلتقي مدير جامعة الجوف
“أرامكو” تثري تجارب طلاب الجوف في العلوم

“أرامكو” تثري تجارب طلاب الجوف في العلوم
مهرجان زيتون الجوف الدولي 13 يعلن موعد استقبال المشاركين بجائزة الأمير فيصل بن نواف

مهرجان زيتون الجوف الدولي 13 يعلن موعد استقبال المشاركين بجائزة الأمير فيصل بن نواف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*