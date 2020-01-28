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أمير عسير يدشن مبادرة “أنموذج التميز المدرسي” في مدارس المنطقة

أمير عسير يدشن مبادرة “أنموذج التميز المدرسي” في مدارس المنطقة

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أمير عسير يدشن مبادرة “أنموذج التميز المدرسي” في مدارس المنطقة

أمير عسير يدشن مبادرة “أنموذج التميز المدرسي” في مدارس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=825743
المناطق - أبها

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، مبادرة “أنموذج التميز” بثانوية أم القرى بمركز تمنية، التي تهدف إلى تحقيق الريادة في تميز الأداء المدرسي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأوضح مدير تعليم منطقة عسير سعد بن أحمد الجوني في كلمته التي ألقاها خلال الحفل أن المبادرة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، وتفعيل مستهدفاتها من خلال منهجية محكمة وضع لبناتها سمو أمير منطقة عسير ، تتمثل في صنع النماذج والقدوات والإقناع والمحاكاة في الإنجاز، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم التوسع في تطبيق النموذج ليشمل كافة مدارس المنطقة للبنين والبنات وفق خطط زمنية مدروسة.
وأشار الجوني إلى أن المبادرة تعتمد على عدة عناصر تتمثل في تطوير الموارد البشرية وزيادة تأهيلها وتهيئة البيئة المدرسية وتدريب القيادات الإدارية وتعزيز مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للمدرسة، والعمل على إشراك العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأهالي في تنفيذ تلك البرامج والأنشطة المدرسية، مؤكداً في كلمته أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بما يعود على المبادرة بالنجاح وتحقيق التطلعات.
وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة عسير الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة عسير على حرصه الدائم ودعمه المستمر لرحلة التميز في برامج التعليم ومؤسساته المختلفة، في ظل ما يحظى به التعليم من متابعة مستمرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

 

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