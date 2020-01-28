احدث الأخبار

بلدية محافظة تيماء تواصل تنفيذ أعمالها التطويرية
منطقة تبوك
 أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
منطقة الرياض
 الأمير فيصل بن بندر يفتتح مبنى معهد إمام الدعوة العلمي الجديد
منطقة الرياض
 أمير الشرقية : تفعيل المجتمع المحلي وتطوير قدراته ضرورة
المنطقة الشرقية
 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق منتدى الخطوط الحديدية 2020 بالرياض
أبرز المواد
 أمير عسير يدشن مبادرة “أنموذج التميز المدرسي” في مدارس المنطقة
منطقة عسير
 محاضرة من الهلال الأحمر لمنسوبي بدنية الجوف
منطقة الجوف
 الحكومة اليمنية ترفض أي تفاوض قبل تنفيذ الحوثي اتفاق السويد
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يُدشن برنامج “سفراء الوسطية” بجامعة طيبة
منطقة المدينة المنورة
 العواد: مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات خطوة جديدة لمحاربة جرائم الاتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 صور جديدة لأكبر منطقة حجر صحي بالتاريخ بمدينة ووهان الصينية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يكرم الزميل “الختارش” مدير مكتب عكاظ بالمنطقة ويهديه قلمه الشخصي
منطقة جازان
بلدية محافظة تيماء تواصل تنفيذ أعمالها التطويرية

بلدية محافظة تيماء تواصل تنفيذ أعمالها التطويرية

منطقة تبوك
أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أمير الرياض يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

منطقة الرياض
الأمير فيصل بن بندر يفتتح مبنى معهد إمام الدعوة العلمي الجديد

الأمير فيصل بن بندر يفتتح مبنى معهد إمام الدعوة العلمي الجديد

منطقة الرياض
أمير الشرقية : تفعيل المجتمع المحلي وتطوير قدراته ضرورة

أمير الشرقية : تفعيل المجتمع المحلي وتطوير قدراته ضرورة

المنطقة الشرقية

بلدية محافظة تيماء تواصل تنفيذ أعمالها التطويرية

بلدية محافظة تيماء تواصل تنفيذ أعمالها التطويرية
http://almnatiq.net/?p=825769
تيماء - محمد العنزي
تواصل بلدية محافظة تيماء أعمالها التطويرية في تنفيذ عدد من المشروعات المتضمنة، مختلف الخدمات البلدية في مدن ومراكز وهجر المحافظة التي تقع ضمن نطاق إشراف بلدية المحافظة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية المحافظة فواز العنزي أن بلدية محافظة تيماء تنفذ حاليا أعمال إعادة سفلتة طريق الملك عبدالعزيز وسط مدينة تيماء وردم وتسوية الشوارع بحي الرحمانية تمهيداً للسفلتة ضمن أعمال مشروعات السفلته والأرصفة والإنارة بالمحافظة.
وأشار إلى أن استكمال أعمال أعادة سفلتة طريق الملك عبدالعزيز يأتي امتدادًا للمشروعات التي تقوم بها البلدية في الأحياء الجديدة بالمحافظة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة
مؤكدًا أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة و خدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة.

روابط ذات صلة

الرئيس التنفيذي لنيوم : الإعلان عن المخطط العام لمشروع نيوم خلال الشهرين القادمين

الرئيس التنفيذي لنيوم : الإعلان عن المخطط العام لمشروع نيوم خلال الشهرين القادمين
أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية

أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة في جلسة سموه الأسبوعية
بلدي حقل يعيد تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية

بلدي حقل يعيد تشكيل لجانه وفق أنظمة المجالس البلدية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*