بلدية محافظة تيماء تواصل تنفيذ أعمالها التطويرية

تيماء - محمد العنزي

تواصل بلدية محافظة تيماء أعمالها التطويرية في تنفيذ عدد من المشروعات المتضمنة، مختلف الخدمات البلدية في مدن ومراكز وهجر المحافظة التي تقع ضمن نطاق إشراف بلدية المحافظة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية المحافظة فواز العنزي أن بلدية محافظة تيماء تنفذ حاليا أعمال إعادة سفلتة طريق الملك عبدالعزيز وسط مدينة تيماء وردم وتسوية الشوارع بحي الرحمانية تمهيداً للسفلتة ضمن أعمال مشروعات السفلته والأرصفة والإنارة بالمحافظة.

وأشار إلى أن استكمال أعمال أعادة سفلتة طريق الملك عبدالعزيز يأتي امتدادًا للمشروعات التي تقوم بها البلدية في الأحياء الجديدة بالمحافظة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة

مؤكدًا أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة و خدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة.